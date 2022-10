Orionides : tout savoir sur cette pluie d'étoiles filantes qui a lieu cette nuit

Une centaines d’étoiles filantes devraient traverser le ciel ce vendredi 21 octobre, pendant la nuit.

C’est un épisode annuel, mais toujours impressionnant. Au cours de la nuit de ce vendredi 21 octobre, de nombreuses étoiles filantes vont traverser le ciel. Les Orionides, qui tiennent leur nom de la constellation d’Orion, sont une pluie de météores visibles durant plusieurs semaines au mois d’octobre, mais selon l’American Meteor Society, le pic de visibilité devrait avoir lieu au cours de cette nuit.

Entre 10 et 20 étoiles filantes par heure

Tout comme les Êta Aquarides visibles en mai, ces météores sont des petits fragments issus de la comète Haley et se présentent sur la trajectoire de la Terre tous les ans, à la même période, comme l'explique l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE). Ils laissent derrière eux une traînée lumineuse que l’on peut observer plusieurs jours avant et après le pic de l’épisode des Orionides.

Cette année, entre 10 et 20 étoiles filantes par heures pourront être observées par les plus chanceux. Pour pouvoir profiter de ce spectacle astronomique dans les meilleures conditions, il est conseillé de se trouver dans une zone dépourvue de pollution lumineuse et d’observer en direction de la constellation d’Orion, située au sud, sud-est, entre 20 heures et 6 heures du matin.

Tout en espérant que les conditions météorologiques soient optimales afin d’observer le spectacle offert par le ciel.