Royaume-Uni : sa maladie est si rare qu'elle n'a pas de nom

Debbie Schwartz, une Britannique de 47 ans, souffre d'une maladie si rare qu'elle ne porte pas encore de nom.

Cette enseignante britannique de 47 ans a connu «l'humiliation» de ne pas avoir été prise au sérieux. Elle souffre d'une maladie si rare que cette dernière n'a pas de nom. Une rareté qui l'a fait passer aux yeux du monde pour une affabulatrice avant qu'un diagnostic soit enfin posé.

Pour nos confrères de la BBC, Debbie Schwartz a partagé son histoire, dans laquelle elle raconte son combat avec sa maladie, d'une extrême rareté.

Des symptômes nombreux et variés qui ont faussé toutes les tentatives de diagnostic. Des problèmes de respiration ainsi que plusieurs autres troubles neurologiques, immunitaires mais également une dystonie, qui est un trouble du mouvement. A l’adolescence, la Britannique était devenue presque sourde et souffrait de difficulté d'élocution.

La maladie s’est déclarée dès sa plus tendre enfance puis à évoluer à l’adolescence, la forçant à écumer les hôpitaux à travers le pays afin que les médecins puissent lui diagnostiquer la maladie dont elle souffrait.

Cependant, devant la complexité de trouver un diagnostic cohérent, ses parents ont commencé à ne plus croire leur fille unique.

«En tant qu'enfant de 11 ans, à qui l'on dit que les tests ne montrent rien et que vos parents entendent cela, il n'y a aucune raison que les médecins se trompent parce qu'ils ont fait tous ces tests, ce sont les médecins, ils le savent. Le diagnostic doit être que je l'ai inventé», a témoigné l'enseignante.

L'apparition progressive de nouveaux symptômes

Pourtant, à la fin de l'adolescence, Debbie avait développé des symptômes plus visibles. Elle était devenue presque sourde, peinait à s'exprimer normalement, et sa mobilité s'était grandement détériorée. Malgré ces difficultés, la Britannique a passé ses diplômes et est devenue enseignante.

Debbie prend tout de même la décision de passer de nouveaux examens de santé qui finissent par confirmer qu'elle souffre bel et bien d'une maladie.

«Il a alors été décidé que ce n'était pas de l'asthme et j'ai commencé à subir de nombreux tests différents avec différents médecins», a-t-elle expliqué .

«Ils commençaient excités parce que j'étais un cas unique et pensaient que c'était intéressant, mais ils perdaient tout intérêt lorsqu'ils faisaient les tests et ils ne pouvaient toujours pas arriver à un diagnostic», confie Debbie, qui dit s'être «sentie comme un échec» à cette période de sa vie.

C'est finalement en 2005 qu'un premier diagnostic, sur les maux de Debbie, a pu être établi. Elle souffre d'une maladie mitochondriale rare. Les maladies mitochondriales sont un ensemble disparate de maladies qui touchent à l'appareil respiratoire et qui peuvent entraîner une mutation de l'ADN. Certaines d'entre elles sont à l'origine de maladies plus connues comme Alzheimer ou Parkinson.

Une maladie bien trop rare

Finalement, même si les symptômes dont souffre Debbie ont pu être diagnostiqués et suivis, la cause principale n'a toujours pas été détectée.

Debbie Schwartz est aujourd'hui suivie par des spécialistes des «maladies sans nom», dans la clinique des syndromes de Cardiff (Pays de Galles), sa ville natale. Cette clinique dédiée aux maladies rares soigne et accompagne des milliers de malades dont la rareté ne permet pas de les nommer.

«J'espère qu'avec une équipe de médecins multidisciplinaires qui me considère comme un seul, ils pourraient arriver à la conclusion qu'il s'agit d'un trouble au lieu de tous ces troubles distincts», a précisé Debbie qui est dans l'attente d'un diagnostic final de la cause de tous ses maux.