Espace : le télescope James Webb dévoile le sublime cliché d'un sablier de poussière autour d'une protoétoile

Le télescope spatial James Webb de la NASA a révélé ce mercredi de nouvelles images d’un immense sablier de poussière autour d’une étoile en formation.

Un cliché des plus flamboyants. Dans un communiqué de la NASA publié ce mercredi 16 novembre, une image inédite du télescope spatial James Webb a été dévoilée, montrant un immense nuage de poussière en forme de sablier, autour d’une étoile en formation.

Sur cette image, on peut apercevoir une protoétoile nommée L1527, cachée au centre du sablier et située à 430 années-lumière de la Terre. Les nuages qui l’entourent ne sont pas visibles à l’œil nu, c’est grâce à la technologie infrarouge du télescope, le NIRCam, que ses caractéristiques cachées ont pu être étudiées.

Le disque protoplanétaire de gaz et de poussière noire qui l’entoure représente à lui seul, entre 20 et 40% de la masse de notre Soleil. «Cette scène donne une idée de ce à quoi ressemblait notre Soleil et notre système solaire à leurs débuts», a indiqué l’agence spatiale.

Une étoile dans la fleur de l’âge

Cette étoile n’est âgée que de 100.000 ans, ce qui fait d’elle un corps relativement jeune et rare à observer. En effet, cette dernière est considérée comme une protoétoile de classe 0, le stade le plus précoce de la formation des étoiles.

Si L1527 ne produit pas encore sa propre énergie à l’aide de la fusion nucléaire de l’hydrogène, caractéristique des étoiles, sa forme sphérique est aussi encore instable.

Cependant sur ce cliché, la protoétoile est en train d’accumuler de la masse, son noyau se comprimant alors progressivement, ce qui conduira à terme à stabiliser cette fusion nucléaire, devenant une étoile à part entière.

Quant aux nuages colorés oranges et bleus, ces couleurs sont dues aux couches de poussières comprises entre les nuages et le télescope. Ainsi, plus la quantité de poussière est fine, plus les parties deviennent bleues, et inversement pour les nuages oranges. De plus, ces mêmes nuages sont créés à partir de la matière éjectée par l’étoile, qui entre en collision avec la matière environnante.

Cette découverte du télescope spatial James Webb, permet, avec toutes les données qu’il accumule, de résoudre de nombreux mystères de notre système solaire, d’observer les galaxies lointaines, mais aussi de sonder les structures et origines mystérieuses de notre univers.