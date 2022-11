Espace : astronaute, cosmonaute, spationaute, taïkonaute, vyomanaute... Quelle différence ?

Si le terme «astronaute» est étymologiquement correct pour désigner un membre d'équipe de navette spatiale, d'autres appellations, moins utilisées, existent. Mais quelle est la bonne ?

C'est une petite bataille linguistique. Depuis des décennies, par facilitation, nous appelons «astronautes» les personnes qui montent à bord d'un véhicule spatial. Thomas Pesquet, Youri Gagarine, Neil Armstrong, tous sont désignés ainsi.

Pourtant, des subtilités existent : taïkonaute, cosmonaute, spationaute ou vyomanaute. Si la terminologie est la même pour tous ces noms, la racine définit les nationalités de ces aventuriers de l'espace. Et pour mieux comprendre, il faut se replonger dans l'histoire de la conquête spatiale.

A l'orée des années 1960, les Etats-Unis et l'URSS s'affrontent de manière idéologique et indirecte durant la Guerre froide. L'objectif est, pour chacun des deux camps, d'imposer sa vision du monde, entre libéralisme économique d'un côté et communisme de l'autre. Parmi les champs de bataille qui ont marqué ce conflit, l'espace a occupé une place majeure.

Earthset. @NASA_Orion captured this shot of Earth “setting” while the spacecraft passed close to the Moon. Nearly 270,000 miles (430,000 km) away, #Artemis I will soon surpass Apollo 13’s record-setting distance from Earth in a spacecraft designed to carry astronauts. pic.twitter.com/lvDS7nGPRo

— NASA (@NASA) November 21, 2022