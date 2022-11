Espace : tout savoir sur Arnaud Prost, le spationaute réserviste de l’Agence spatiale européenne

Le Français Arnaud Prost a été retenu parmi les réservistes de la nouvelle promotion des astronautes de l’Agence spatiale européenne (ESA).

Ce mercredi 23 novembre la Française Sophie Adenot a eu l’honneur d’être retenue dans la nouvelle promotion des astronautes de l’Agence spatiale européenne (ESA). Mais la France aura un autre spationaute, en tant que réserviste, à savoir Arnaud Prost.

Joining the ESA class of 2022 astronauts is Arnaud Prost, from France, as a member of the astronaut reserve. #ESAastro2022



https://t.co/y2K1hAZ1lP pic.twitter.com/2Fl646dcWx

— ESA (@esa) November 23, 2022