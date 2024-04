Espace : tout savoir sur Sophie Adenot, première astronaute française depuis Claudie Haigneré

La Française Sophie Adenot est officiellement devenue astronaute, après avoir complété sa formation avec l'Agence spatiale européenne (ESA), plus de vingt ans après Claudie Haigneré.

Dans les pas de Thomas Pesquet. Ce lundi 22 avril, la Française Sophie Adenot a reçu son brevet d'astronaute de l'Agence spatiale européenne (ESA), devenant ainsi la deuxième femme astronaute française, après Claudie Haigneré.

Joining the ESA class of 2022 astronauts is Sophie Adenot, from France, as a career astronaut. #ESAastro2022



https://t.co/3LyBey4usK pic.twitter.com/uF6qIaBwM0 — ESA (@esa) November 23, 2022

«Nous sommes extrêmement fiers de compter au sein de l’armée de l’Air et de l’Espace la première aviatrice devenue astronaute. C’est un réel honneur pour tous les aviateurs» a indiqué avec fierté le Général d'armée aérienne Stéphane Mille, chef d’état-major de l’armée de l’Air et de l’Espace, dans un communiqué du ministère des Armées.

«Tout au long de sa carrière comme pilote d’hélicoptère, la colonel Sophie Adenot a su démontrer, par ses nombreuses missions et engagements, l’excellence, la qualité et la rigueur du métier d’aviateur. Elle a su exceller dans les plus hautes sphères de compétences et reste, par son parcours, un exemple pour chacun d’entre nous», a-t-il ajouté.

De son côté, l'astronaute français Thomas Pesquet a également tenu à la féliciter, avec un message publié sur X (ex-Twitter).

Une joyeuse ambiance de fin d'année scolaire et beaucoup d'émotions aujourd'hui au Centre des Astronautes de Cologne : et oui, toute bonne formation finit par un diplôme ! Seulement une poignée de personnes dans le monde peut accrocher celui-là au mur de sa chambre ...… pic.twitter.com/uEZq5Hk8we — Thomas Pesquet (@Thom_astro) April 22, 2024

Pilote et ingénieure

Âgée de 40 ans, Sophie Adenot est titulaire d'un diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace, le même établissement par lequel est passé Thomas Pesquet.

Elle a ensuite complété sa formation d'un «Master of Science» en ingénierie des facteurs humains obtenu au prestigieux MIT (Massachusetts Institute of Technology, Etats-Unis).

Après avoir intégré l'armée en 2005, elle a aujourd'hui le grade de colonel.

Sophie Adenot est par ailleurs connue pour avoir été la première et seule pilote d'essais en vol d'hélicoptère en France. Ce métier consiste à faire voler des aéronefs avant leur certification. Elle compte à ce titre quelque 3.000 heures de vol.

Sportive et polyglotte

Comme elle l'a expliqué sur le site de l'ESA, Sophie Adenot a «quinze ans d'expérience dans la présentation de conférences de vulgarisation scientifique et en tant que bénévole pour des causeries de motivation et des activités de vulgarisation publique pour les enfants».

En 2022, elle a reçu l'Ordre national du mérite et la médaille de l'Assemblée nationale honorant ses actions en tant qu'ambassadrice inspirante pour l'égalité des sexes dans les sciences en 2021.

Outre le français, Sophie Adenot parle couramment l'anglais, ainsi que l'allemand, l'espagnol et le russe.

Très active et sportive, la nouvelle astronaute pratique plusieurs sports en plein air. Elle est également professeure de yoga certifiée et dispose d'une licence de plongée sous-marine et d'une formation de parachutiste.