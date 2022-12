Astronomie : étoiles filantes, pleine Lune... Ce que l'on pourra observer dans le ciel en décembre

Le mois de décembre sera l’occasion, pour les aficionados de l’astronomie, d’observer plusieurs événements remarquables. Et pour cela, pas forcément besoin d’un télescope.

Comme un calendrier de l’Avent pour patienter jusqu’à Noël. Si le froid fait son grand retour, le mois de décembre est aussi l’occasion d’admirer le ciel nocturne. Tour d’horizon des plus jolis événements astronomiques.

La douzième pleine Lune de l’année aura lieu le 8 décembre prochain à 5h08 du matin précisément. Le satellite se trouvera alors à un peu plus de 400.000 kilomètres de la Terre.

Lots of Moon action this month—and we don’t just mean Orion’s journey! On the evening of Dec. 1, the Moon will appear very close to Jupiter. A few days later, it’ll cover up Mars and end the month by sliding past Saturn and Jupiter. Our What’s Up! guide has all the details. pic.twitter.com/QN1T4xlHhB

