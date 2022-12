Neuralink : le projet controversé d'implant cérébral d'Elon Musk est «prêt»

Le nouveau projet du PDG de SpaceX et Tesla est enfin prêt, selon son inventeur. Elon Musk a estimé, ce mercredi 30 novembre, que sa start-up Neuralink serait en mesure d’implanter son premier appareil connecté dans le cerveau d’un humain d’ici à six mois.

Communiquer avec les ordinateurs directement par la pensée : le projet paraît fou, il devrait pourtant être réalisable d’ici à quelques mois. L’implant cérébral Neuralink offrirait un important potentiel de traitement de certaines maladies neurologiques, selon Elon Musk.

Mais l’objectif ultime de l’homme le plus riche du monde est de s’assurer que les humains ne soient pas dépassés intellectuellement par les systèmes d'intelligence artificielle.

«Nous voulons évidemment être très prudents et sûrs que ça marchera bien, mais nous avons remis tous nos documents à la FDA (l’agence de santé publique américaine, ndlr) et nous pensons que d’ici à six mois, nous serons capables d’avoir notre premier implant dans un humain», a indiqué Elon Musk lors d’une réunion de présentation des progrès de Neuralink.

«Nous sommes désormais confiants que l’appareil de Neuralink est prêt pour les humains, donc le calendrier dépend du processus d’approbation de la FDA», a-t-il ensuite précisé sur Twitter, dont il est propriétaire depuis un mois.

Thank you for joining our live stream to hear about the progress the team has made in the last year. In case you missed it, here’s the full recording: https://t.co/kxFdQ3PzLs

— Neuralink (@neuralink) December 2, 2022