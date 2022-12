Espace : deux exoplanètes potentiellement habitables découvertes à proximité de notre système solaire

Une équipe de l'Institut d'astrophysique des Canaries (IAC) a annoncé le 15 décembre avoir découvert la présence de deux planètes de masse similaire à la Terre en orbite autour de GJ 1002, une étoile naine rouge non loin du système solaire.

A seulement 16 années-lumière de nous. L’Institut d'astrophysique des Canaries a annoncé le 15 décembre dernier la découverte de deux exoplanètes de masse similaire à la Terre, en orbite autour de Giese 1002, une étoile naine rouge.

«GJ 1002 est une étoile naine rouge, avec à peine un huitième de la masse du Soleil. C'est une étoile assez froide et peu lumineuse. Cela signifie que sa zone d'habitabilité est très proche de l'étoile», a déclaré Vera María Passegger dans un communiqué de l’Institut, co-auteure de l'article et chercheuse à l'IAC.

Nommées GJ 1002b et GJ 1002c, ces deux exoplanètes répondent aux caractéristiques requises pour remplir les objectifs de la future mission LIFE, qui est actuellement en phase d'étude. Cependant, il est pour le moment impossible d’affirmer qu’il y aurait, par exemple, de l’eau sous forme liquide, et encore moins de vie extraterrestre sur l’une d’entre elles.

Both planets orbit within the habitable zone of the star. As GJ 1002 is a tiny red-dwarf, the habitable zone is very close to the star. With an orbital period of 10 days, GJ 1002 b receives a similar flux as the Earth. pic.twitter.com/UjfdAbXSul — ESPRESSO Science Team (@espresso_astro) December 15, 2022

Toutefois, grâce à l’observation de la réflexion de la lumière sur ces planètes, tout porte à croire que leur atmosphère serait propice à la vie.

La technologie au service de la science

Pas moins de 139 observations spectroscopiques ont été nécessaires entre 2017 et 2021, afin de détecter ces exoplanètes. Une technologie de pointe en somme, grâce aux instruments d’observation de l’espace spécialisés dans la détection de planètes rocheuses : les spectrographes ESPRESSO et CARMENES.

«La nature semble déterminée à nous montrer que les planètes semblables à la Terre sont très courantes. Avec ces deux-là, nous en connaissons maintenant 7 dans des systèmes planétaires assez proches du Soleil», a détaillé Alejandro Suárez Mascareño, chercheur à l'IAC, qui est l’auteur principal de l'étude ayant été publiée dans la revue scientifique Astronomie & Astrophysique.

En effet, la découverte d’exoplanètes potentiellement habitables devient de plus en plus courante au fil des années avec l’amélioration des technologies. Ainsi, plus de 5.000 exoplanètes ont déjà été découvertes à ce jour.

A scientific team led by #IACastrofísica has discovered two potentially habitable exo-Earths around a star near the Sun. The discovery was made thanks to the collaboration between @espresso_astro and @CARMENES_exopl



https://t.co/ybBArn0LNp





A.S. Mascareño & I. Bonet (IAC) pic.twitter.com/jSgegasZpL — IAC Astrofísica (@IAC_Astrofisica) December 15, 2022

Pour le moment les scientifiques n’ont pas encore récolté une quantité suffisante d’informations au sujet de ces deux planètes rocheuses, à l’exception de leur emplacement. Néanmoins, la planète GJ 1002b, qui est la plus proche de son étoile, met un peu plus de 10 jours pour boucler une orbite, contre un peu plus de 20 jours pour la seconde, plus éloignée de la naine rouge.