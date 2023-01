Espace : une comète attendue depuis 45.000 ans sera visible à l'oeil nu à la fin du mois

En ce début d'année, vous pourrez très probablement observer une comète à l'oeil nu. Baptisée C/2022 E3 (ZTF), elle devrait passer au plus près de la Terre aux alentours du 1er février. Elle ne s'était pas approchée aussi près de la Terre depuis l'époque de l'homme de Néandertal, il y a 45.000 ans.

Les amateurs d'astronomie guetteront le passage de C/T2022 E3 (ZTF). Cette comète, attendue depuis plus de 45.000 ans, devrait être visible à l'oeil nu aux alentours du 1er février prochain. Cette nuit-là, elle sera à environ 42 millions de kilomètres de la Terre.

Cet objet céleste a été découvert en mars 2022 grâce au programme de relevé systématique d’objets transitoires Zwicky Transient Facility (ZTF), utilisant le télescope Samuel-Oschin de l’observatoire Palomar, en Californie.

Astronomers discovered Comet C/2022 E3 (ZTF) in early March. Its coma & tails are visible through a telescope and it's set to reach closest point to Sun & Earth in Jan & Feb 2021. Could be visible to naked eye in dark skies! #NASA #Comet #SpaceExploration pic.twitter.com/lvsLwtB840

