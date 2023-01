Espace : la Nasa capture une étrange formation géologique ressemblant à un ours sur Mars

La caméra «HiRISE» du satellite Mars Reconnaissance Orbiter a capturé une photo où une tête d'ours semble se dissocier. Voici l'explication rationnelle à cette illusion d'optique.

«Un ours sur Mars» ? C'est la question qui a été posée par le compte Twitter de la caméra HiRISE, en orbite sur la planète rouge depuis 2006, et à l'origine d'un cliché où se distingue un visage d'ours.

Selon le géologue Alfred McEwen, chargé du programme, il s'agit en réalité d'une «colline avec une structure d'effondrement en forme de V (le nez), deux cratères (les yeux) et un motif de fracture circulaire (la tête)».

HiPOD: A Bear on Mars?





This feature looks a bit like a bear’s face. What is it really?





More: https://t.co/MpLQBg38ur





NASA/JPL-Caltech/UArizona#Mars #science #NASA https://t.co/2WUNquTUZH pic.twitter.com/1k2ZnLcJ5o

— HiRISE: Beautiful Mars (NASA) (@HiRISE) January 25, 2023