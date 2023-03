«Bouche en silicone» : quelle est cette mystérieuse invention chinoise qui permet d'embrasser une personne à distance ?

L’ingénieur chinois Jiang Zhongli a dévoilé la semaine dernière sa création, en développement depuis 2019 : une bouche en silicone connectée permettant d’embrasser son partenaire à distance.

Une innovation pour le moins originale. L’ingénieur chinois Jiang Zhongli a dévoilé la semaine dernière sa création, en développement depuis 2019, au cours d’une relation à distance avec sa petite-amie. Un objet connecté en forme de bouche et fait de silicone permettant d’embrasser son partenaire à distance.

Pour cela, une application installée sur le smartphone, lui-même disposé sur l’appareil conçu par l’ingénieur via un support adapté, doit permettre aux couples d’échanger des baisers. Ces derniers ont même l’opportunité, comme en témoigne la vidéo ci-dessous, de recevoir le geste du baiser réalisé par leur partenaire.

Remote kissing device for long-distance lovers, invented and patented by Chinese university student in Changzhou City.



The mouth-shaped module, served as an inducing area for lovers to make the kiss and then it can transfer kiss gesture to the "mouth" on the other side. pic.twitter.com/5i2ogMiUXe

— China in Pictures (@tongbingxue) February 22, 2023