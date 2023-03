Science : voici les cinq animaux qui dorment le moins

Tous les êtres vivants sur la planète ont besoin, à un moment ou à un autre, de repos. Cette nécessité varie entre les différentes espèces. Et si certains passent le plus clair de leur temps à dormir, c'est loin d'être le cas pour d'autres animaux.

Le sommeil est indispensable dans le règne animal. Certaines espèces en ont besoin un peu, voire beaucoup plus, que d'autres. L'être humain, qui a besoin entre 7h et 9h de sommeil par jour, se situe dans la moyenne. Et si la marmotte, ou le paresseux, passent la majorité de leur temps les yeux fermés, certaines espèces peuvent ne jamais dormir, ou presque. Voici les cinq animaux qui dorment le moins.

Le dauphin

Il est très difficile de savoir exactement combien de temps dort le dauphin par jour. Cependant, leur sommeil est considéré comme uni-hémisphérique. En effet, ce cétacé, comme d'autres de son espèce, dort avec un seul œil fermé. Il produit des ondes lentes dans un de ses deux hémisphères cérébraux, pendant que l'autre hémisphère produit des ondes rapides, traduisant l'éveil. Chez le dauphin, respirer est un acte volontaire, contrairement à l'homme pour qui c'est un acte instinctif. Si le dauphin ne respire plus, il meurt. C'est pourquoi lors de son sommeil, une partie de son cerveau est active pour lui maintenir les fonctions vitales de base.

Le martinet

À l'instar du dauphin, le martinet a une façon particulière de dormir, et comme le cétacé, il dort très peu. En effet, cet oiseau a développé deux types de repos du cerveau : le premier uni-hémisphérique, et l'autre asymétrique, où l'un des deux hémisphères du cerveau dort moins profondément que l'autre. De plus, le sommeil du martinet, comme le dauphin, n'est pas continu. Il est fragmenté, ce qui lui permet de voler non-stop.

La girafe

Comme pour le martinet ou le dauphin, le sommeil de la girafe n'est pas continu, il est fragmenté. Au total, ce mammifère d'Afrique dort environ 2h par jour par intervalles de moins de 10 min. En effet, les girafes ne peuvent pas se permettre de se reposer plus souvent, car elles sont des proies très prisées par les lions, ou autres prédateurs. De plus, elles dorment debout, car elles mettent beaucoup de temps à se lever. La position allongée serait mortelle face à un agresseur.

Le cheval

Comme la girafe, le cheval fait des micro-siestes tout au long de la journée. Pourtant, et contrairement à la croyance populaire, le cheval ne dort pas debout. Lorsqu'ils tombent dans la phase de sommeil paradoxal, ils sont obligés de s'allonger pour s'endormir. Le cheval n'a pas besoin d'autant d'heures de sommeil par jour que l'homme. En moyenne, le mammifère dort entre 4h et 6h.

L'éléphant

Qu'il soit d'Afrique ou d'Asie, l'éléphant présente des similitudes avec le cheval. En effet, il est capable de dormir debout, pour être plus réactif lorsqu'une proie se rapproche trop près, ou allongé, lorsqu'il se sent en sécurité. Le plus gros mammifère terrestre n'a besoin que de 3-4h de sommeil par jour pour assurer ses fonctions vitales.

Si ces animaux ne dorment pas beaucoup, ce n'est clairement pas le cas pour toutes les autres espèces. L'être humain, qui dort un tiers de sa vie, se situe dans la moyenne. Loin devant la girafe ou le dauphin certes, mais également loin derrière les plus gros dormeurs que la terre connaît, comme le koala (20h) ou la chauve-souris 19h).