Uranus : une image époustouflante de la planète a été publiée par la Nasa

La Nasa a dévoilé une image époustouflante de la planète Uranus, prise par le télescope James Webb, ce jeudi 6 avril.

Une photographie impressionnante. L'Agence aérospatiale américaine (Nasa) a dévoilé un cliché de la planète Uranus, ce jeudi 6 avril.

Cette image a été prise par le télescope James Webb, le plus puissant au monde qui a déjà pu immortaliser plusieurs planètes, exoplanètes ou galaxies, depuis sa mise en orbite en décembre 2021.

Uranus. (Go ahead, get it out of your system. We tried.)⁣





Only Voyager 2 in the 1980s & Keck (with adaptive optics) have imaged the planet's rings before, and they've never been this clear. @NASAWebb highlights atmospheric features & 11 of its 13 rings: https://t.co/oWpw1ekldE pic.twitter.com/m5upNQKEEX

— NASA (@NASA) April 6, 2023