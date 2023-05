Pleine Lune des fleurs du 5 mai : tout ce qu'il faut savoir sur ce phénomène

Ce vendredi 5 mai au soir aura lieu la 5e pleine lune de 2023. Appelée «la Pleine Lune des fleurs» en raison de son apparition en pleine saison printanière, période optimale pour la floraison des fleurs, elle risque d'impacter fortement l’aspect sentimental.

La lune se parera, ce vendredi 5 mai à 19h34, d'une singulière couleur semblable à une «Super Lune de sang». Cette super lune est également appelée «Pleine Lune des fleurs» en raison du fait qu'elle se produit au printemps, la saison des floraisons.

Le phénomène doit se traduire notamment par une éclipse de Lune. Mais, surtout, le satellite naturel de la Terre, doit prendre une étrange et superbe couleur cuivrée et rouge.

L'explication est simple. Dans la mesure où la lune ne sera plus directement illuminée par le soleil, ses rayons étant cassés par la présence de la Terre dans sa trajectoire, cela lui fera prendre cette teinte inhabituelle.

Quant à l’éclipse lunaire, elle sera totale. Ainsi, la Lune, la Terre et le Soleil seront, tous les trois, dans le même alignement. Malheureusement, le phénomène ne sera pas visible depuis la France. En revanche, les habitants d’Australie, des îles du Pacifique, d’Afrique ou encore d’Asie pourront profiter de ce spectacle astral.

Un désaccord entre les signes du Taureau et du Scorpion

Les Français devront attendre le 20 décembre 2029 pour profiter de cette éclipse lunaire totale. En attendant, il sera possible de contempler la 6e Pleine Lune, le 4 juin prochain, si les conditions météorologiques le permettent.

À noter que la Pleine Lune des Fleurs de ce vendredi survient dans l’axe du Scorpion. En astrologie, on estime que c’est le moment idéal pour de grandes remises en question et les transformations qui vont avec. Étant donné que ce phénomène sera accentué par une éclipse lunaire, qui survient dans la phase solaire du signe du Taureau, la remise en question sera beaucoup plus générale.

Par conséquent, puisque le deux signes sont opposés l’un à l’autre (Eau et Terre), cela peut engendrer des désaccords, voire des tensions affectant même l’aspect émotionnel.