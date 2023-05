Sciences : les anneaux de Saturne sont en train de disparaître

Selon de nouvelles recherches, les emblématiques anneaux glacés de Saturne pourraient ne plus être là pour les futurs observateurs du ciel.

La sonde spatiale Cassini de la Nasa, lancée en 1997, et placée en orbite de la planète gazeuse géante de 2004 à 2017, a capturé de nombreuses nouvelles données, permettant d'estimer la durée de vie des anneaux, ainsi que le moment auquel ils peuvent disparaitre.

Des anneaux jeunes...

Alors que notre système solaire et les planètes qui le composent datent d'il y a environ 4,6 milliards d'années, les données de Cassini ont conduit à une nouvelle découverte. Selon les résultats d'études publiées les 12 et 15 mai dernier dans les revues Icarus et Science Advances, la théorie des anneaux apparaissant longtemps après la formation initiale de Saturne est avancée.

«Notre conclusion inéluctable est que les anneaux de Saturne doivent être relativement jeunes selon les normes astronomiques, âgés de quelques centaines de millions d'années seulement», a déclaré Richard Durisen, professeur d'astronomie à l'Université de l'Indiana (Etats-Unis) et auteur principal des deux études publiées dans Icarus.

Selon les chercheurs, il est probable que les sept anneaux se formaient encore lorsque les dinosaures parcouraient la Terre.

Constitués à hauteur de 95% de particules de glace, ils reflètent la lumière du Soleil, et paraissent blanc. Mais le blanc, c’est salissant. Des poussières, formées de grains composés de roches, de métaux ou de matériaux riches en carbone, assombrissent peu à peu les anneaux en se déposant dessus.

Connaissant le flux de poussières autour de Saturne, et estimant la quantité déposée sur les anneaux, les chercheurs ont ainsi pu donner une fourchette de l’âge des anneaux.

En 13 ans, l'analyseur de poussière cosmique à été capable de ramasser 163 grains de poussière provenant d'au-delà du système de Saturne. Les anneaux étaient étonnement «propres», ce qui suggère qu'ils ne devaient pas être là depuis assez longtemps pour accumuler un excès de poussière cosmique.

Qui ne vivront pas vieux



En effet, les anneaux sont pollués par des petites météorites qui viennent heurter les particules de glace, précipitant leur chute vers la planète. Cassini a observé que les anneaux perdraient ainsi plusieurs tonnes de matière chaque seconde. Les chercheurs estiment que les anneaux ne dureront que quelques centaines de millions d'années au maximum.

Paul Estrada, chercheur au sein du centre de recherche Ames de la NASA et co-auteur des trois études, conclut : «Nous avons montré que des anneaux massifs comme ceux de Saturne ne durent pas longtemps. On peut supposer que les anneaux relativement chétifs autour des autres géantes de glace et de gaz de notre système solaire (Uranus et Neptune) sont des restes d'anneaux qui étaient autrefois massifs comme ceux de Saturne. Peut-être que dans un avenir pas si lointain, astronomiquement parlant, les anneaux de saturne ressembleront davantage à ceux clairsemés d'Uranus.»

Les futures missions visant à étudier certaines des lunes de Saturne pourraient révéler plus d'informations sur les événements qui ont créé les anneaux, et conduire à d'autres découvertes.