Astronomie : comment observer l’alignement planétaire qui a lieu ce lundi ?

Ce lundi 29 mai, cinq planètes du système solaire vont s’aligner dans le ciel. Bien que ce ne soit pas un phénomène rare, cet alignement planétaire est uniquement visible à l’aide d’une paire de jumelles.

Un dernier spectacle clôturant un mois riche en événements célestes. Après les météores en Australie et la super Lune des fleurs, cinq planètes vont s’aligner ce lundi 29 mai dans un secteur de 70 degrés du ciel. Ce phénomène correspond au fait que plusieurs planètes se rapprochent, au même moment, d’un côté du Soleil. Ce grand alignement planétaire concerne notamment Saturne, Neptune, Jupiter, Mercure et Uranus.

Le spectacle devrait commencer dans la nuit du 28 au 29 mai et sera visible, à l’aide d’une paire de jumelles, une heure avant le lever du soleil. Pour bien profiter du spectacle, il faut dans un premier temps repérer les planètes. Et c’est Saturne qui ouvrira le bal dans la constellation du Verseau. Cette planète sera suivie de Neptune, qui devrait être 10 degrés plus bas, dans la constellation des Poissons.

Puis, on retrouvera Jupiter. Cette dernière sera située dans la constellation du Bélier, tout comme Mercure un peu plus bas. Enfin, la dernière planète à se lever sera Uranus. Elle sera proche de l’horizon dans la constellation du Bélier. Bien qu’il débute ce lundi au petit matin, l’événement devrait durer quelques jours après cette date.

Pour augmenter ses chances d’assister à ce phénomène, il faut regarder vers le sud et l’est puis trouver un endroit où le ciel est sombre et sans pollution lumineuse. Aussi, il est fortement conseillé de choisir un lieu où la vue est dégagée au niveau de l’horizon afin de ne pas être gêné par la présence d’arbres ou de grands bâtiments.

Des applications comme Sky Tonight ou Sky Safari peuvent également être utiles pour bien identifier les planètes.