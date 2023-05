Soleil : ces nouvelles images sans précédent intriguent les scientifiques

Alors que l'activité du soleil approche de son pic prévu en juillet 2025 - un cycle qui a lieu tous les 11 ans environ -, des astronomes viennent d'observer des images inédites et impressionnantes de notre étoile. Des tâches solaires révélées avec un niveau de détails sans précédent intriguent les scientifiques.

Ce sont huit images dévoilées récemment par le télescope solaire Inouye basé à Hawaï qui interpellent la communauté des astronomes. On peut y découvrir, comme jamais auparavant, les détails de gigantesques tâches solaires, dont certaines dépassent la taille de notre planète, rapporte CNN.

Ces observations sont jugées capitales par les astronomes et les astrophysiciens qui s'intéressent de près à notre soleil. En effet, celui-ci obéit à un cycle d'activité étalé sur 11 années et qui doit atteindre son pic d'ici à juillet 2025, selon la Nasa. Une échéance qui n'est qu'une brève seconde à l'échelle cosmique, mais qui a son importance, puisque cette période d'activité doit permettre de mieux comprendre le fonctionnement du champ magnétique de notre soleil, mais aussi les causes et la fréquence des tempêtes solaires qui peuvent avoir des conséquences sur notre planète, pourtant située à plus de 150 millions de kilomètres de notre étoile.

© NSF/AURA/NSO

«Les taches solaires complexes ou les groupes de taches solaires peuvent être la source d'événements explosifs comme les éruptions et les éjections de masse coronale qui génèrent des tempêtes solaires. Ces phénomènes énergétiques et éruptifs influencent la couche atmosphérique la plus externe du Soleil, l'héliosphère, avec le potentiel d'avoir un impact sur la Terre et notre infrastructure critique», détaillent ainsi les spécialistes de la National science foundation (NSF) aux Etats-Unis, qui scrutent la surface du soleil.

Les régions «calmes» du soleil, laissent notamment voir des filaments sombres et allongés provenant d'emplacements d'accumulations de champ magnétique, explique-t-on.

© NSF/AURA/NSO

«Une tache solaire est identifiable par son ombre centrale sombre et sa pénombre à structure filamenteuse environnante», précise la NSF, comme le montre l'image ci-dessus. Les scientifiques pensent ainsi avoir des éléments permettant de comprendre l'apparition de ces taches solaires, mais aussi le processus qui mène à leur disparition. Des éléments clés, puisque ce qui se passe à la surface du soleil permet de comprendre également la manière dont «vit» notre étoile.