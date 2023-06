Attaque de zombies : voici le département où vous avez le plus de chances de survivre en cas d’apocalypse selon une étude

Les zombies ont de plus en plus la cote à en juger par leurs apparitions dans les films, les séries, voire les festivals. S'appuyant sur un scénario de science fiction, une étude a été menée pour déterminer quels étaient les départements français les plus «sûrs» en cas d’attaque.

Du festival «Zombie walks» au jour des morts au Mexique en passant par la fiction «The Walking Dead», la culture populaire des «morts-vivants qui se nourrissent de la chair humaine» fait l'objet d'un tel engouement qu'un «guide de survie en territoire zombie» a même été publié.

S'appuyant sur ces données, la plate-forme de locations Rentola.fr s'est amusée à établir un classement des départements français qui offrent le plus de chances de survie en cas d’une hypothétique attaque de zombies.

Pour cela, elle s’est basée sur cinq critères : la vulnérabilité, les cachettes, les approvisionnements, la mobilité et la sécurité.

En tête du classement, on retrouve les Bouches-du-Rhône. En raison de la forte présence d’armes et «d’outils d’autodéfense» dans ce département, abritant Marseille, Aix-en-Provence et Arles, qui constitue un vrai refuge pour les kinemortophobes, c'est à dire ceux qui redoutent les zombies.

Avec un indice de 7.55 sur 10, les Bouches-du-Rhône arrivent devant la Lozère (7.42). Cette dernière se distingue par ses capacités en approvisionnements, le nombre de pharmacies et magasins y étant élevés. Ce département obtient un score total de 7.42 sur 10, et est considéré comme un lieu sûr en cas d’apocalypse Z.

En troisième position, on retrouve les Hautes-Alpes avec une note globale de 7.28. Ce département se distingue d’abord par sa capacité en approvisionnements mais également par sa vulnérabilité, en commençant par l'énorme densité de population, l'afflux de touristes, le pourcentage de maladies chroniques parmi la population ou encore l'indice de risque de catastrophe.

Vient ensuite le département des Alpes-Maritimes. Avec un bon score obtenu (7.25), il remplit les cases de la vulnérabilité, les cachettes et les approvisionnements. Il peut être un lieu de refuge en cas d’attaque.

Doté d’un bon niveau vulnérabilité et d’une bonne capacité d’approvisionnements, le département de l’Eure-et-Loir arrive en cinquième position avec une note globale de 7.22 sur 10, de quoi soulager les kinemotophobes euréliens en cas d’apocalypse.