Ariane 5 : le dernier tir de l'emblématique fusée prévu ce vendredi reporté

Initialement prévu ce vendredi 16 juin, le dernier tir de la mythique fusée Ariane 5, programmé depuis le Centre spatial de Kourou (Guyane), a été reporté sine die en raison d'une anomalie, a annoncé jeudi soir Arianespace.

«Un fait technique en production a mis en évidence un risque sur la redondance d'une fonction critique du lanceur Ariane 5. Conformément à ses exigences de fiabilité, Arianespace a décidé d'ajourner le transfert du lanceur», a précisé la société sur le réseau social Twitter.

Pour son 117e et ultime tir, la fusée Ariane 5 devait décoller ce vendredi 16 juin, entre 21h26 et 22h01 GMT. Après vingt-sept ans de carrière, l'emblématique fusée européenne s'apprêtant à faire ses adieux en embarquant un satellite de communications militaires français (Syracuse 4B) et un satellite expérimental allemand.

Bien que reporté, ce tout dernier décollage s'annonce quoi qu'il en soit «chargé d'émotion» d'après la directrice du Centre spatial guyanais, Marie-Anne Clair. Arianespace a prévu de retransmettre dans tous les cas toutes les étapes du lancement en direct sur Youtube, pour rendre hommage à la fusée phare de Kourou, qui a rythmé la vie des équipes pendant près de trois décennies.

Les débuts d'Ariane 5 ont pourtant été difficiles, puisque l'engin avait explosé juste après le décollage lors de son vol inaugural, en 1996. Hervé Gilibert, architecte du lanceur à l'époque et désormais directeur du maître d'oeuvre ArianeGroup, se souvient de ce «traumatisme» après lequel la fusée a «mis deux ans à revenir en vol». Par la suite, heureusement, Ariane 5 a enchaîné les succès, n'enregistrant qu'un seul autre échec en 2002.

Réputée fiable, elle a été désignée par la Nasa pour l'envoi de son emblématique télescope James-Webb, d'une valeur de 10 milliards de dollars. Une mission de prestige venue couronner d'autres réussites telles que l'envoi des sondes Rosetta sur la comète Tchouri en 2004 et celui de Juice vers Jupiter, en avril 2023.

Pour Daniel Neuenschwander, directeur du transport spatial de l'agence spatiale européenne (ESA), Ariane 5 a tout simplement été «le fer de lance de l'Europe spatiale». Avec son lanceur lourd à la capacité doublée, conçu par 12 pays, elle a permis à l'Europe de s'imposer sur le marché des satellites de communication.

A l'époque la navette spatiale américaine «monopolisait énormément de ressources» et l'Europe, grâce à Ariane 5, a profité de cette «période de creux». Mais aujourd'hui, alors que cette fusée emblématique prend sa retraite, la situation est à l'inverse. En perdant son engin phare, l'Europe se retrouve quasiment privée d'accès indépendant à l'espace, en attendant Ariane 6. Ce, alors que la concurrence mondiale fait rage.

Ariane boudée au profit de SpaceX

La fin brutale de l'exploitation des fusées russes Soyouz, dans le contexte de l'invasion de l'Ukraine, a fait plonger l'activité de la base de Kourou. En 2022 seuls six tirs en sont partis, contre 15 l'année précédente. La situation ne s'est pas améliorée avec l'échec du premier lancement commercial du lanceur léger italien Vega C, en décembre 2022, et les retards cumulés pour la future Ariane 6.

Résultat : après l'ultime vol d'Ariane 5, il ne restera plus qu'un lancement de Vega programmé en septembre et un probable retour en vol de Vega-C en fin d'année. Cela représente plusieurs mois de vide avant le relai d'Ariane 6, qui interviendra au mieux fin 2023.

Pendant ce temps, l'américain SpaceX, en pleine santé, réalise plus d'un lancement par semaine. L'Esa a d'ailleurs été contrainte de se tourner vers la société d'Elon Musk pour lancer sa mission scientifique Euclid. Elle n'est pas certaine non plus de pouvoir assurer par elle-même le déploiement stratégique des prochains satellites Galileo, le système de navigation de l'Union européenne.

Mais cette période difficile «ne va pas durer», promet le président d'Arianespace, Stéphane Israël. Ariane 6, plus puissante et compétitive, avec des coûts divisés par deux par rapport à sa petite soeur, a justement été conçue pour résister à la féroce concurrence du marché. Le carnet de commandes est déjà rempli selon Stéphane Israël, et pourra être honoré dès que la fusée sera prête.

En attendant, les équipes «prennent leur mal en patience» selon Marie-Anne Claire et se concentrent sur le plan de rénovation et de verdissement de la base de Kourou. En parallèle, les essais pour la qualification d'Ariane 6 vont bon train, avec une étape majeure prévue dans deux semaines : l'allumage du moteur Vulcain sur son pas de tir.