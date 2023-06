Gympie-gympie : quelle est cette plante considérée comme la plus dangereuse au monde ?

Ne vous frottez jamais au gympie-gympie ou vous risqueriez de ressentir des douleurs atroces, voire même d'y perdre la vie.

Si la famille des plantes urticantes - à commencer par l'ortie - est bien connue des promeneurs, il est aussi une variété qu'il vaut mieux savoir repérer : la gympie-gympie. De son nom scientifique dendrocnide moroides, cette plante, qui peut dépasser les trois mètres de haut, est considérée comme la plus dangereuse au monde et il suffit de l'effleurer pour en faire une très mauvaise expérience.

«C'est la douleur la plus puissante que vous puissiez imaginer, c'était comme être brûlé à l'acide, et électrocuté en même temps», explique ainsi le Dr Marina Hurley qui décrit avoir expérimenté cette douleur à des fins scientifiques sur le site The Conversation.

Une douleur insoutenable

Cette chercheuse de l'université de Nouvelle-Galles du Sud à Sydney précise ainsi : «même le plus bref contact avec une feuille provoque une douleur insoutenable. Piqûres et brûlures intenses apparaissent immédiatement et s'intensifient jusqu'à atteindre un pic au bout de 20 à 30 minutes».

© Capture YouTube/Marina Hurley

Pire, dans le cas d'un contact plus franc ou appuyé avec l'une de ses feuilles ou de ses tiges la douleur est si vive qu'elle peut durer dès semaines, voire des mois. Les poils hyper-urticants «peuvent rester dans la peau jusqu'à six mois, les piqûres se reproduisant si la peau est fortement pressée ou lavée à l'eau chaude ou froide. Non seulement vous ressentez de la douleur à l'endroit où vous êtes piqué, mais s'il s'agit d'une très mauvaise piqûre, en 20 minutes environ, vos ganglions lymphatiques sous vos bras gonflent et palpitent douloureusement et vous donnent l'impression d'être pressés entre deux blocs de bois», affirme le Dr Marina Hurley.

Dans ses travaux, la chercheuse avertit également les randonneurs puisqu'une feuille séchée, devenue marron ou noircie n'en reste pas moins tout aussi dangereuse que celles accrochées à la plante. Pour l'approcher, cette scientifique devait également mettre un masque couvrant son nez et sa bouche puisque respirer l'air qui entoure la gympie-gympie peut provoquer des éternuements intenses et même faire saigner du nez ou causer des lésions dans le système respiratoire.

Des toxines mortelles composent ses poils urticants

Le Dr Hurley avance ainsi que les poils qui parsèment la gympie-gympie se détachent très facilement pour s'accrocher à ce qui s'y frotte. Problème, des toxines particulièrement dangereuses sont contenues dans leur bulbe et pénètrent directement dans la peau.

En Australie - son milieu naturel -, cette plante a également provoqué la mort de plusieurs personnes, mais aussi d'animaux qui s'y seraient frotter. Une plante difficile à éradiquer d'autant plus quelle résiste au fortes chaleurs du pays. Surtout aucun traitement efficace n'existe pour apaiser rapidement les douleurs.