Virgin Galactic lancera sa première mission scientifique «spatiale» ce 29 juin

Il s'agit du premier vol commercial de Virgin Galactic. La société de Richard Branson spécialisée dans les vols suborbitaux va accueillir une équipe de passagers italiens pour y réaliser une série d'expériences. Un vol prévu ce jeudi 29 juin.

Qualifié d'«historique» par Virgin Galactic, le vol prévu ce jeudi doit en effet marquer un nouveau jalon dans le développement de la société créée par Richard Branson. Presque deux ans après son tout premier vol suborbital réussi (il avait eu lieu le 11 juillet 2021), Virgin Galactic va lancer officiellement son premier vol commercial. Un événement qui doit «représenter une nouvelle ère dans les missions de recherche commerciales financées par l'homme», explique Virgin Galactic dans un communiqué qui annonce ce vol baptisé Galactic 01.

