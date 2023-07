Super lune du cerf : voici les plus beaux clichés partagés sur les réseaux sociaux

Dans la nuit de lundi 3 à mardi 4 juillet, une Super Lune, appelée «Super Lune du cerf», a illuminé le ciel français. Sur les réseaux sociaux, les internautes se sont précipités pour publier leurs plus beaux clichés du phénomène.

Un spectacle céleste. La «Super Lune du cerf» a fait son apparition dans le ciel français dans la nuit de lundi 3 à mardi 4 juillet. Située dans la constellation du Sagittaire, elle s’est produite lors du périgée, c’est-à-dire au moment où la Lune est plus proche de la Terre. Ce satellite naturel de la Terre était alors situé à une distance de 361.934 km de notre planète.

Bien qu’elle ait conservé son diamètre d’environ 3.500 km, cette «Super Lune du cerf» est apparue bien plus grande et plus brillante. Une taille qui a sous doute fasciné les internautes sur les réseaux sociaux, leur permettant de publier leurs plus beaux clichés.

Super lune d'aujourd'hui pic.twitter.com/OTLoFOeKWT — andi del rey (@andreicomi) July 3, 2023

«Quand Labiche observe cette nuit la «Super Lune du Cerf» dans le ciel de Châtelaillon-Plage», a tweeté un internaute.

Quand Labiche observe cette nuit La Super Lune du Cerf » dans le ciel de Châtelaillon-Plage.



La lune est plus grande et plus brillante. Un magnifique phénomène rare qui arrive au moment où elle est le plus proche de la Terre. #superlune #astronomie #charentemaritime pic.twitter.com/uMkKrza8yg — Labiche David (@labiche_david) July 3, 2023

Regardez la Lune





Photo prises avec mon téléphone et j'en suis grave fier même si c'est pas super net #Lune #Moon pic.twitter.com/ACXVhYCROb — Priscilla HSLOT23 (@priscillaj15) July 3, 2023

L'événement était attendu en France. Sur le réseau social à l'oiseau bleu, un twittos a affirmé qu'il ne pouvait «pas louper la première occasion de ma vie de pouvoir prendre une super lune en photo».

Bon pas de possibilité de compo sympa ici mais je pouvais pas louper la première occasion de ma vie de pouvoir prendre une super lune en photo pic.twitter.com/rgtW3ePJT0 — Oli (@Olixyn_) July 3, 2023

Pour rappel, la «Super Lune du cerf» doit son nom aux Amérindiens. En effet, elle se produit durant la période de croissance des bois des cerfs. Néanmoins, bien qu’elle soit la première plus grande «Super Lune» de l’année 2023, elle reste toutefois la plus petite des quatre super lunes qui se succèdent cet été.

Les prochaines pleines lunes surviendront les 1er août (Super Lune des esturgeons), 31 août (Super Lune bleue) et 29 septembre (Super Lune des moissons). A noter que la plus grosse Pleine Lune de l’année sera la «Super Lune bleue» du 31 août. Cette dernière se situera à 357.344 km de la Terre.