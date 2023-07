Espace : pour son premier anniversaire, le télescope James Webb capture la sublime naissance d'étoiles

Ce mercredi 12 juillet, la Nasa a dévoilé une nouvelle image spectaculaire capturée par le télescope spatial James Webb, qui fête son premier anniversaire.

Jaillissant de leur cocon de poussière, les étoiles naissantes apparaissent nimbées de jets d'hydrogène rouges. Publié ce mercredi 12 juillet, le nouveau cliché du télescope spatial James Webb montre la région de formation d'étoiles la plus proche de la Terre, située dans le nuage de gaz Rho Ophiuchi.

50 jeunes astres d'une taille similaire à notre Soleil apparaissent sur cette image, qui «nous permet d'être témoin avec une nouvelle clarté d'une période très brève dans le cycle de vie des étoiles», selon Klaus Pontoppidan, responsable du programme scientifique de James Webb au Space Telescope Science Institute.

Here it is: @NASAWebb’s one-year anniversary image. Called Rho Ophiuchi, this area shows about 50 young stars in a cocoon of gas and dust. At 390 light-years away, it's the closest star-forming region to Earth: https://t.co/A3e2XLx9Ef





Webb continues to #UnfoldTheUniverse. pic.twitter.com/tfXT8J2xBW

— NASA (@NASA) July 12, 2023