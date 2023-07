Espace : de nouveaux indices de vie sur Mars découverts par le rover de la Nasa

Le rover Persévérance de la NASA envoyé sur Mars, a détecté ce jeudi 12 juillet de nouveaux composés organiques dans le cratère Jezero, présentant un «fort potentiel» de traces de vie passée.

L’espoir de l’existence d’une vie extraterrestre grandit. Une équipe dirigée par des chercheurs de l'Institut de technologie de Californie aux Etats-Unis, a publié ce jeudi les trouvailles du rover Persévérance envoyé par la NASA sur Mars. De nouveaux composés organiques ont été découverts dans le cratère Jezero, et ils présenteraient un «fort potentiel» de traces de vie passée.

En effet, les résultats publiés dans la revue Nature apportent aux scientifiques de nouveaux indices permettant de déterminer si la vie a déjà existé sur la planète rouge. Ces molécules organiques contiendraient principalement du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène, de l'azote et du soufre, similaires à d’autres déjà détectées dans des météorites martiennes et dans le cratère Gale de la planète.

D’après les chercheurs, l'origine de la matière organique peut s'expliquer de plusieurs façons, notamment par des interactions entre l'eau et la roche, ou par des dépôts de poussière interplanétaire ou de météores. Les origines biotiques, dérivées d'organismes vivants, n'ont pas été écartées.

One thing I’m #SamplingMars for is organic molecules, the “building blocks” of life. The rock I got these two samples from has signals suggesting they may be present. Signs of biology, or another process, maybe? Hear why scientists would love to study sample #6 or #7 up close: pic.twitter.com/cQheyDqybd

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) July 12, 2023