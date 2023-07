«Phallus de titan» : tout savoir sur l’une des plus grandes fleurs du monde, qui a fleuri à Nancy

L’une des plus grandes fleurs du monde, à savoir le «phallus de titan», a fleuri à Nancy (Grand-Est). Menacée de disparition, cette dernière a de nombreuses particularités : une grande taille, un poids imposant, une odeur nauséabonde, une température élevée et un temps de floraison court.

Un événement rare. L’une des plus grandes fleurs du monde, à savoir le «phallus de titan», a fleuri à Nancy (Grand-Est). Le jardin botanique de la ville a annoncé la grande nouvelle sur ses réseaux sociaux, mercredi 12 juillet.

Notre Arum titan a fleuri hier dans l'après-midi.



Les serres tropicales sont ouvertes jusque ce soir à 21h, et seront ouvertes de 8h à 21h demain en continu.





Vous pouvez suivre son évolution sur notre site

«La plante est rarissime, elle a une biologie absolument dingue», s'est enthousiasmé auprès de l'AFP Frédéric Pautz, directeur du jardin botanique, alors que des milliers de visiteurs se sont précipités à Nancy pour voir le végétal.

Quand a eu lieu la dernière floraison en France ?

Connu sous le nom scientifique «Amorphophallus titanum», le «phallus de titan» a fleuri pour la cinquième fois en France, depuis l’introduction de la plante en Europe en 1889.

Les dernières occasions pour le public de découvrir une telle floraison dans l'hexagone remontent à 2009 à Brest, 2014 à Nantes, 2016 à Bordeaux, et au mois d'avril dernier au Jardin des Plantes à Paris.

Une plante découverte en Indonésie au XIXe siècle

La plante, aussi connue sous l’appellation «Arum titan», a été découverte par le botaniste italien Odoardo Beccari au XIXe siècle au sein de la forêt tropicale humide de l'île de Sumatra (Indonésie).

Quelques jours de floraison

La floraison de cette plante dure au maximum trois jours. Afin de couvrir l’ensemble de l’événement, le jardin botanique de Nancy a ainsi ouvert jusqu'à minuit mardi soir, et à 21h mercredi.

Une température pouvant atteindre 40°C

En période de floraison, la température du «phallus de titan» peut atteindre 40°C à l’extrémité du spadice, à savoir au bout de l’épi florifère. En faisant augmenter la chaleur produite dans cette zone, la plante décuple son parfum et attire ainsi plus d’insectes.

Une odeur putride

D’après l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), l’odeur putride rejetée par l’Arum titan vaut à cette plante le surnom de «fleur cadavre».

Grâce à ce parfum spécial, elle peut ainsi attirer les insectes pollinisateurs comme les mouches, les abeilles et les coléoptères. En tentant de s’échapper, ces derniers entrent en contact avec les fleurs mâles et se couvrent ainsi de pollen.

Une plante pouvant mesurer 3 mètres de haut

Une fois fleuri, le «phallus de titan» peut atteindre trois mètres de haut. Concernant la plante de Nancy, «son tubercule fait 33 kilos et il a sorti, en un mois et demi, une inflorescence qui fait 1,97 mètre de haut», a indiqué le directeur du jardin botanique. «C'est la plus grande inflorescence qu'il y ait jamais eue en France sur cette espèce».

des fleurs menacées d’extinction

Malgré une durée de vie de 30 à 40 ans, cette plante a une floraison rarissime qui met en danger sa reproduction. À cela s’ajoute la grave menace pesant sur l’île de Sumatra à cause de «l’exploitation du bois et la création de plantations de palmiers à huile», selon l’UICN.

L’organisme a donc placé cette espèce de plante en danger d’extinction sur sa liste rouge. Pour la préserver, des réserves et des aires protégées ont été créées en Indonésie ces dernières années.

«Elle est vraiment un patrimoine mondial, c'est une richesse biologique pour l'humanité», a conclu Frédéric Pautz, directeur du jardin botanique. D'après le site de l'établissement, la floraison se termine ce vendredi 14 juillet.