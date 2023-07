Qui est Eunice Newton Foote, la scientifique mise à l'honneur par Google ce lundi ?

Google a choisi de consacrer son Doodle ce lundi 17 juillet à la chercheuse américaine Eunice Newton Foote, 204 ans jour pour jour après sa naissance. Outre ses combats pour les droits des femmes, elle a soulevé la problématique du réchauffement climatique dès 1856, en identifiant l’«effet de serre» dans ses travaux.

Une femme brillante et engagée, pionnière de la recherche environnementale. Dans son Doodle de ce lundi 17 juillet, Google a rendu hommage au travail d’Eunice Newton Foote, 204 ans jour pour jour après la naissance de la scientifique.

Eunice Newton Foote



(17 July, 1819 – 30 September, 1888)



She was the first scientist who discovers the alarming effects of carbon dioxide in the atmosphere in 1856.



Today we knew as Greenhouse effect. pic.twitter.com/FKlStyXV1i

