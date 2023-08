«Menace nucléaire grandissante» : une centaine de revues médicales lancent une alerte

Dans une tribune conjointe, une centaine de revues médicales mettent en garde contre la montée de la menace nucléaire, alors que se tient actuellement le comité préparatoire du Traité de non-prolifération des armes nucléaires (TNP) à Vienne, en Autriche.

La sonnette d'alarme est tirée. Une tribune écrite par une dizaine de rédacteurs en chefs des revues médicales les plus influentes, et cosignée par une centaines de médias spécialisés, publiée ce jeudi 3 août, alerte sur une «menace nucléaire grandissante».

En effet, selon ce texte publié par la revue scientifique britannique The Lancet, «le danger est important et grandissant», ont notamment approuvé les responsables d'autres revues scientifiques de renom telles que BMJ, JAMA et le New England Journal of Medicine.

