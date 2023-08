Voici les 5 métaux les plus chers au monde en 2023

Contrairement aux idées reçues, l’or n’est pas le métal le plus cher au monde. D'autres sont très prisés et surtout très rares. Voici les cinq métaux les plus coûteux en 2023.

Rhodium

Numéro atomique : 45

Symbole chimique : Rh

Découvert 1803, par le physicien et chimiste britannique, William Hyde Wollaston, le rhodium est le métal le plus coûteux au monde. Son aspect est similaire à celui de l’argent par la couleur mais il est plus dur et plus cassant que ce dernier. Il s’agit d’un métal noble.

Au 28 août 2023, le cours du Rhodium atteignait 123,47 euros le gramme. Il fallait donc débourser 123.470 euros pour se procurer 1 kilo du précieux métal.

Iridium

Numéro atomique : 77

Symbole chimique : Ir

Deuxième métal le plus cher au monde, l’iridium. Tout comme le rhodium, l’iridium a été découvert en 1803 mais par un autre chimiste britannique, Smithson Tennant. Lui aussi fait partie de la catégorie des métaux nobles.

Au 28 août 2023, le cours de l’irridium atteignait 133,89 euros le gramme. Ainsi pour se procurer 1 kilo de ce métal, très utilisé en chimie, il fallait alors compter 133 890 euros.

Or

Numéro atomique : 79

Symbole chimique : Au

L'or arrive en troisième position loin derrière les deux premiers. Très ancien, l’or est considéré comme le métal précieux par excellence. Il fait partie de la catégorie des métaux dits nobles.

Le 28 août dernier le cours de l’or atteignait 57,15 euros le gramme. Pour acheter ce précieux métal très utilisé pour les bijoux, il fallait alors dépenser 571,5 euros.

Palladium

Numéro atomique : 46

Symbole chimique : Pd

Lui aussi est un métal noble. Le palladium a été découvert en même temps que le rhodium par le Britannique William Hyde Wollaston.

Le 28 août dernier, il fallait dépenser 37,48 euros pour un gramme de palladium, soit 347, 8 euros le kilo pour ce métal très utilisé dans les domaines de l’électronique et de la chimie pour ses qualités de catalyseur.

Platine

Numéro atomique : 78

Symbole chimique : Pt

Cinquième métal le plus cher au monde, le platine est également un métal noble. Il a été découvert par l’humaniste Jules César Scaliger qui y fait référence dans ses écrits de 1557, cependant le platine aurait été utilisé bien avant par les cultures d’Amérique précolombienne.

Pour un gramme de platine, il fallait compter 28,90 euros au 28 août 2023, soit 289 euros du kilo.