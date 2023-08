Pourquoi la super Lune bleue était-elle orange ?

Les fans d’astronomie ont pu contempler dans la nuit de mercredi à jeudi 31 août une «super Lune bleue» en France. Un phénomène rare qui n’a pas manqué de faire réagir puisque l'astre n'était pas bleu mais... orange.

La dernière avant 2037. Une «super Lune bleue» a pu être observée dans la nuit de mercredi à jeudi sur une bonne partie de la France, mais à la surprise générale, l'astre n'était pas bleu mais... orange.

L'expression «Lune bleue» désigne en réalité une deuxième pleine Lune en un mois et non la couleur de l’astre durant ce phénomène qui survient en moyenne tous les deux ans et demi. Mais la «super Lune bleue», elle, n'apparaît que tous les dix ou vingt ans.

Dans le détail, l'appellation «Lune bleue» est une référence à l'expression anglaise «once in a blue moon», qui sert à décrire une situation rare.

Plusieurs explications

Et si l'astre était si orange, comme durant un coucher de soleil, c'est qu'il était bas dans l'horizon. Comme les lumières bleues et violette ont une longueur d'onde plus courte, elles sont dispersées par les particules d'air, ce qui laisse passer des longueurs d'onde plus rouges, jaunes ou orange.

Néanmoins, le fait que la Lune ait été si orangée n’est pas habituel non plus. Cela s’explique par le ciel lui-même, qui, selon les vents, peut transporter des fumées. Alors que le Canada est en proie à des incendies ravageurs depuis plusieurs mois, les fumées ont traversé l’Atlantique et ont formé un nuage teinté par les particules des feux, rendant le ciel jaunâtre, puis rouge lors de la «super Lune bleue».

Un événement qui n’a eu de cesse d’interroger les internautes, curieux de voir une «super Lune bleue» revêtant la couleur d’une «Lune de sang».

Pour rappel, lors de ce phénomène, la distance qui sépare la Lune et la Terre se réduit, et n’est plus qu’à 357.344 km, contre 384.400 km en temps normal. Les scientifiques nomment cette distance «périgée syzygie».