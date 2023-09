Astéroïde Bennu : pourquoi l’analyse de cet échantillon est-elle si importante pour les scientifiques ?

Après sept années passées dans l'espace, la sonde Osiris-Rex a réussi à envoyer sur Terre 250 grammes d'échantillons de graviers provenant de l'astéroïde Bennu. Les scientifiques de la Nasa ont récupéré une capsule les contenant dans le désert de l'Utah, et vont pouvoir commencer le travail d'analyse.

250 petits grammes de graviers de l'astéroïde Bennu, qui affolent les scientifiques. Ces derniers sont en ébullition depuis la captation d'une capsule provenant de la sonde Osiris-Rex, et contenant du gravier directement prélevé sur l'astéroïde. La capsule a été récupérée, ce dimanche 24 septembre, dans le désert de l'Utah. Ces échantillons de roches et de poussières prélevés en octobre 2020 pourraient permettre de nombreuses avancées.

L'un des astéroïdes les plus dangereux, selon la nasa

Bennu est en tête du classement des roches spatiales les plus dangereuses recensées par la Nasa. Il est donc très intéressant pour les scientifiques de savoir de quoi l'astéroïde est fait, pour commencer à émettre des hypothèses sur la façon de l'arrêter, en cas de besoin.

L'une des autres raisons de l'importance de cette capsule réside dans le fait que Bennu pourrait nous en apprendre plus sur l'origine de la Terre. Les astéroïdes sont composés des matériaux originels du système solaire, il y a 4,5 milliards d'années, et sont restés intacts. Il doit ainsi «nous aider à mieux comprendre les types d'astéroïdes qui pourraient menacer la Terre», et éclairer «le tout début de l'histoire de notre système solaire», a souligné le patron de l'agence spatiale, Bill Nelson.

Les équipes de la Nasa prévoient d'ouvrir la capsule mardi 26 septembre, précise le New York Times, et de procéder à une première analyse rapide d'une petite quantité de matériau. L'enquête devrait durer deux ans.