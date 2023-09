Espace : une deuxième planète similaire à la Terre pourrait exister dans le système solaire, selon plusieurs scientifiques

Selon un article publié dans la revue The Astronomical Journal, une deuxième planète similaire à la Terre pourrait exister dans le système solaire externe.

Une existence qui pourrait révolutionner les théories sur la formation du système solaire. D’après plusieurs chercheurs, auteurs d’un article scientifique publié dans The Astronomical Journal, l’existence d’une neuvième planète, de taille similaire à la Terre, dans le système solaire externe, est grandement suggérée.

L’article des spécialistes de l’espace se focalise sur la ceinture de Kuiper, une région en forme de disque et située au-delà de l’orbite de Neptune dans le système solaire externe, dans laquelle se trouvent certaines planètes naines, dont la plus célèbre d’entre elles : Pluton.

Des objets transneptuniens essentiels à la découverte

Selon ces chercheurs, cette zone compterait de nombreux objets dits transneptuniens, dont l’un d’entre eux avait été repéré en 2003 par l’astronome Michael Brown : Sedna, un objet sphérique et rouge et qui tournerait sur lui-même en une quarantaine de jours terrestres.

Longtemps considérée comme une potentielle planète, Sedna serait, selon les chercheurs à l’origine de l’article, la preuve de l’existence d’une planète d’une taille similaire à celle de la Terre.

L’article développe cette théorie en expliquant que l’orbite de Sedna, mais également celles d’autres objets transneptuniens - dont certains seraient situés hors de la zone d’influence gravitationnelle de Neptune - seraient liés à la présence possible d’une planète de la taille de la Terre.

Une existence à confirmer à l'avenir

Selon plusieurs simulations menées par l’équipe de chercheurs et indiquées dans l’article, la potentielle planète serait entre 1,5 à 3 fois plus grande que la planète Terre et se situerait entre 250 à 500 distances Terre-Soleil du Soleil. Pour rappel, une distance Terre-Soleil équivaut en moyenne à 149 millions de kilomètres.

«Nous prédisons l’existence d’une planète semblable à la Terre et de plusieurs objets transneptuniens sur des orbites particulières dans le système solaire externe», ont écrit Patryk Sofia Lykawka et Takashi Ito, venant respectivement de l’université de Kindai et de l’observatoire astronomique du Japon. Ces derniers ont également ajouté que «les résultats du scénario de la planète de la ceinture de Kuiper confirment l’existence d’une planète non encore découverte dans le système solaire externe, et prédisent également l’existence de nouvelles populations d’objets transneptuniens».

Selon Patryk Sofia Lykawka, «la découverte d’un seul ou de quelques nouveaux objets transneptuniens pourrait révolutionner nos théories sur la formation du système solaire». Mais cela aurait également comme impact de modifier la classification des planètes, comme ce fut le cas avec la rétrogradation de Pluton en planète naine, en 2006.