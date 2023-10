Une éclipse solaire en forme d'«anneau de feu» arrive bientôt : ce qu'il faut savoir

Samedi 14 octobre, des millions de personnes auront la possibilité d'observer un «anneau de feu», une éclipse particulièrement impressionnante et peu fréquente.

Un phénomène rarissime et visible aux yeux de plusieurs millions de chanceux. Une éclipse solaire va faire son apparition dans le ciel le 14 octobre prochain. Une éclipse assez particulière puisqu’elle aura la forme d’un «anneau de feu».

Tout d’abord, il convient de différencier les éclipses lunaires aux éclipses solaires. Contrairement à une éclipse lunaire qui se produit lorsque la Lune masque le Soleil, une éclipse solaire se produit quand l’astre lunaire se place dans l’ombre de la Terre.

Dans le cas de cette éclipse solaire en forme d’anneau de feu, la Lune se retrouvera extrêmement éloignée de la Terre, ce qui l’empêchera de masquer totalement le Soleil. Au lieu d’être complètement masqués, les rayons lumineux de l'astre solaire envelopperont l’ombre de la Lune, créant cet «anneau de feu».

Plusieurs millions de chanceux pourront observer l’éclipse solaire en forme d’«anneau de feu» de leurs propres yeux. Comme l’a indiqué la Nasa, cette éclipse sera visible dans plusieurs États américains : l’Oregon, la Californie, le Texas, le Nouveau-Mexique, l’Utah, le Colorado, le Nevada et l’Arizona.

Are you planning to watch the annular solar eclipse on Oct. 14? Then you’ll need to keep your eyes protected!





Here’s how to safely view the eclipse. pic.twitter.com/KXWnHJCvOo

— NASA Sun & Space (@NASASun) September 30, 2023