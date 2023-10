Astéroïde Bennu : l'échantillon extraterrestre de la Nasa contient de l'eau et du carbone

L'astéroïde Bennu contient de l'eau et du carbone comme l'espéraient les scientifiques, a annoncé ce mercredi la Nasa. L'agence spatiale a révélé les premières images de la poussière et des morceaux noircis du plus gros échantillon d'astéroïde jamais rapporté sur Terre.

Une découverte déterminante. Plus de deux semaines après l’atterrissage de la capsule de la mission Osiris-Rex, les premières images du plus gros morceau d’astéroïde jamais prélevé ont rendu leur verdict : l’objet céleste contient de l’eau et du carbone.

«Les molécules d'eau et de carbone sont exactement le genre de matière que nous souhaitions trouver», a déclaré le patron de la Nasa, Bill Nelson, lors d'un événement organisé à Houston. «Il s'agit d'éléments cruciaux dans la formation de notre propre planète, et ils vont nous aider à déterminer l'origine des éléments qui pourraient avoir mené à la vie».

Here they are. These bits of ancient space rock may hold clues to how the rocky planets—including our own—formed. Scientists worldwide will study the #OSIRISREx sample for generations to come to get answers on where we come from. pic.twitter.com/2yN2cs36gQ

— NASA (@NASA) October 11, 2023