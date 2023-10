Covid, grippe… Peut-on boire de l’alcool après un vaccin ?

La campagne de vaccination annuelle contre la grippe saisonnière a débuté ce mardi 17 octobre 2023. Cette année, les personnes à risques pourront se faire vacciner en même temps contre le Covid-19. Attention cependant, il y a des gestes a éviter après un vaccin.

Que ce soit pour la grippe ou le Covid-19, une fois la vaccination effectuée, la prudence reste de mise. Selon des médecins, une consommation excessive d’alcool pourrait porter atteinte à l’efficacité du vaccin.

S’il n’y a «aucune preuve que boire un verre ou deux puisse rendre un des vaccins anti-Covid actuels moins efficaces», comme l’a confié le Dr Hewlett, infectiologue à l’université du Nebraska, au New York Times, en dépasser cette limite pourrait s’avérer dangereux.

En effet, en cas d’importante consommation d’alcool, il y a un risque d’affaiblissement du système immunitaire.

Précisément, lorsque le liquide traverse le corps et entre contact avec le tractus gastro-intestinal, servant au transport et à la digestion des aliments, il peut altérer le nombre de microbes dans l’intestin et ainsi affecter le système immunitaire.

En moyenne, il faudrait deux semaines, une fois la dernière dose injectée, pour accumuler des anticorps. Une nuit fortement alcoolisée pourrait ainsi empêcher ou retarder la réponse vaccinale.

L’alcool accroît les effets secondaires du vaccin

En plus d’interférer dans le travail du système immunitaire, les lendemains difficiles après une surconsommation d’alcool peuvent «amplifier les effets secondaires dus au vaccin (fièvre, malaise, courbatures…)», témoigne le docteur Hewlett.

Fêter son injection n’est donc pas déconseillé mais la modération est de mise. Selon le site AlloDocteurs, la consommation conseillée pour éviter tout problème est de «10 verres d’alcool standard par semaine, maximum».