Espace : pourquoi des embryons de souris ont-il été cultivés à bord de l’ISS ?

Des embryons de souris ont été cultivés à bord de la Station spatiale internationale (ISS) et se sont développés normalement, selon des scientifiques japonais. Cette annonce permet d’imaginer qu’il pourrait être possible pour l'homme de se reproduire dans l'espace.

C’est une annonce qui pourrait s’avérer cruciale pour l’avenir de l’espèce humaine, les missions d’exploration et une potentielle colonisation de l’espace. Ce samedi 28 octobre, la revue scientifique iScience a publié une étude conjointe de chercheurs japonais et de la Jaxa, l’agence spatiale nippone, indiquant que des embryons de souris avaient été cultivés dans l’espace.

Envoyés à bord de la Station spatiale internationale (ISS) en août 2021 dans un état de congélation, les embryons ont été décongelés par les astronautes à un stade précoce, avant d’être cultivés durant quatre jours.

«Les embryons cultivés dans des conditions de microgravité se sont développés normalement en blastocystes», ont indiqué les scientifiques. Les blastocystes sont des cellules qui se développent en fœtus et en placenta. Ils ont également précisé qu'il n'y avait pas de changements significatifs dans l'état de l'ADN et des gènes, après avoir analysé les blastocystes qui ont été renvoyés dans leurs laboratoires sur Terre.

L'expérience «a clairement démontré que la gravité n'avait pas d'effet significatif» sur le développement des embryons, ont relevé les chercheurs dans leur étude parue dans la revue scientifique.

L'humain capable de se reproduire dans l'espace ?

Ces recherches représentent une avancée majeure pour l’être humain et la conquête de l’espace. Dans le cadre de son programme Artemis, la NASA prévoit de renvoyer des humains sur la Lune afin d'apprendre à y vivre à long terme et de préparer un voyage vers Mars, à la fin des années 2030. Avec de tels développements, il serait donc possible d’imaginer que l’homme pourra se reproduire dans l’espace.

Première étude «montrant que les mammifères pourraient être capables de prospérer dans l'espace», cette étude est également «la première expérience au monde de culture d'embryons de mammifères à un stade précoce en microgravité totale dans l'ISS», comme l’ont indiqué l'université de Yamanashi et l'institut national de recherche Riken dans un communiqué.

«À l'avenir, il sera nécessaire de transplanter les blastocystes cultivés en microgravité dans l'ISS dans des souris pour voir si les souris peuvent donner naissance», et donc de confirmer que ces blastocytes sont normaux, a ajouté le communiqué japonais.