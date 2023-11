Espace : «détective de l'Univers noir», le télescope spatial européen Euclid dévoile ses premiers clichés

Ce mardi 7 novembre, les premiers clichés du télescope spatial européen Euclid ont été publiés. La sonde est en train de créer la carte 3D la plus précise de l'Univers.

Venus tout droit des tréfonds de l'univers, les premiers clichés du télescope spatial européen Euclid ont été publiés ce mardi 7 novembre. Capturés à quelque 1,5 million de kilomètres de la Terre, ils montrent des galaxies lointaines encore inconnues, une nébuleuse en forme de tête de cheval et de potentielles preuves de l'existence de la matière noire.

Selon le responsable scientifique du projet, René Laureijs, l'image la plus «excitante» est celle de l'amas de Persée, un ensemble lointain de plus d'un millier de galaxies. A l'arrière-plan se cachent plus de 100.000 galaxies supplémentaires, dont certaines situées à 10 milliards d'années-lumière et jamais observées.

Dans le cadre de cette première misson mondiale, lancée en juillet, Euclid, décrit comme le «détective de l'Univers noir», a pour objectif d'enquêter sur les raisons pour lesquelles 95% du cosmos semble être constitué de matière noire et d'énergie sombre, dont nous ne savons presque rien.

