Météo : ces nouveaux satellites permettront d'améliorer les prévisions

Deux nouveaux satellites météorologiques, qui permettront d'améliorer l'observation des phénomènes météo et les prévisions, seront lancés en décembre 2025.

Une avancée majeure pour les futures prévisions météo. Airbus Defence and Space a dévoilé, ce vendredi 10 novembre à Toulouse, deux satellites météorologiques de nouvelle génération, dont les instruments vont permettre d'améliorer l'observation des phénomènes météorologiques et les prévisions. Les deux satellites de 4.3 tonnes chacun seront lancés de Kourou (Guyane) en décembre 2025 et placés sur une orbite polaire à 832 km d'altitude. Ils remplaceront les satellites MetOp de première génération, en activité depuis 2002.

Les deux satellites MetOp-SG A et B «permettront aux ingénieurs météo d'affiner leurs observations en leur procurant des données nouvelles. Avec Ice Cloud Images (Ice), placé sur le satellite Met-Op B, on pourra par exemple mesurer les particules de glace dans les nuages. C'est une première mondiale», souligne René Fayard, responsable du programme MetOp-SG Sat-B, chez Airbus.

Mieux anticiper les perturbations

«Les instruments à bord vont nous renseigner sur l'état de l'atmosphère : vent, humidité, température, nuages et précipitations. Plus on a de données, plus les prévisions sont précises. On va mieux anticiper les phénomènes orageux, les tempêtes, les ouragans», souligne René Fayard.

À Météo-France, Philippe Chambon, chef du service observation du Centre national de recherche météorologique, met en avant que «l'impact le plus fort sera sur les prévisions à courte échéance, à J+1, J+2». Depuis les années 1970, l'observation spatiale a bouleversé la météorologie et le niveau d'exigence des citoyens quant à la fiabilité ne cesse d'augmenter, souligne-t-il.

«On sait qu’on a une grosse marge de progrès pour mieux prévoir ces événements intenses qui ont un gros impact pour la société et l'économie et la série d’instruments qui va être présente à bord des MetOp seconde génération est vraiment unique au niveau mondial. Ce sont les satellites les plus complets à ce jour, vraiment des merveilles de technologie», s'enthousiasme le météorologue.

Lors de leur mise en service, les MetOp-SG A et B dépasseront technologiquement les satellites américains aujourd'hui à la pointe, Europe et États-Unis se disputant tour à tout le leadership dans le domaine, a fait valoir Airbus.