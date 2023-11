Espace : voici les 5 sociétés qui ont réalisé le plus grand nombre de lancements orbitaux de 2022 à 2023

Plus d'une centaine de lancements orbitaux a été effectuée entre juillet 2022 et juin 2023 à travers le monde. Voici le classement des 5 sociétés privées ou d'État qui ont réalisé le plus de missions de ce genre.

Une conquête de l’espace dominée par le secteur privée. Au cours du Sommet européen sur l’Espace, qui s’est tenu les 6 et 7 novembre derniers, les principaux acteurs de l’Agence spatiale européenne ont évoqué les stratégies à mettre en place pour faire face aux concurrents américains, chinois et indiens.

Des concurrents d’agences d’États, mais également de sociétés privées, qui sont de plus en plus dominantes au sein des opérateurs ayant réalisé le plus grand nombre de lancements orbitaux entre juillet 2022 et juin 2023. Voici les 5 sociétés qui ont dominé le secteur de la conquête de l’espace durant cette période.

SpaceX (États-Unis)

La société d’Elon Musk a surclassé la concurrence dans le domaine de l’espace entre juillet 2022 et juin 2023, avec 77 lancements orbitaux réalisés durant cette période. Créée en 2002, SpaceX a multiplié les lancements orbitaux grâce aux satellites Starlink, permettant de fournir un accès internet par satellite.

CASC (Chine)

La CASC, ou China Aerospace Science and technology Corporation, est l’un des principaux acteurs du domaine spatial en Chine. L’entreprise d’État chinoise est à l’origine de 33 lancements orbitaux entre juillet 2022 et juin 2023, principalement constitués de satellites.

Roscosmos (Russie)

Fondée en 1992 sous le nom d’agence spatiale russe et désormais connue sous le nom d’«entreprise d’État pour les activités spatiales», Roscosmos est la troisième agence ou entreprise ayant effectué le plus de lancements orbitaux entre 2022 et 2023, avec 21 lancements effectués, notamment grâce au lanceur Soyouz.

Rocket Lab (États-Unis)

Dans l’ombre de SpaceX, Rocket Lab est le second opérateur privé ayant réalisé le plus de lancements orbitaux parmi ceux recensés entre 2022 et 2023, avec 10 missions de ce genre lancées depuis leurs bases de Mahia (Nouvelle-Zélande) et de Wallops Island (États-Unis). Parmi les clients de Rocket Lab figurent la Nasa ou encore l’agence spatiale suédoise.

ISRO (Inde)

L’Indian Space Research Organisation, l’agence spatiale indienne, est à la cinquième place du classement grâce à ses 7 lancements effectués. Elle s’est notamment distinguée en 2023 avec le lancement réussi de la sonde Chandrayaan-3 en juillet dernier, succédant à deux échecs au cours des 20 dernières années.