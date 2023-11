La mégafusée Starship de SpaceX a explosé lors de son deuxième vol test

SpaceX a effectué ce samedi 18 novembre le deuxième lancement de Starship, la mégafusée la plus puissante jamais construite. Peu après le succès de la séparation des deux étages du vaisseau spatial, ils ont fini par exploser, a annoncé l’entreprise d’Elon Musk.

SpaceX a fait décoller la plus grande et la plus puissante fusée jamais construite ce samedi 18 novembre, depuis sa base à Boca Chica, au Texas. Le module Starship, placé au sommet de l'engin, s’est séparé avec succès de l’étage de propulsion Super Heavy. Mais peu de temps après la réussite de leur séparation, les deux étages de l’immense vaisseau ont explosé.

Selon l’entreprise américaine spécialisée dans le domaine de l’astronautique et du vol spatial, les 33 moteurs de l’étage de propulsion Super Heavy et le vaisseau Starship ont connu un «désassemblage rapide non-planifié».

La réussite du lancement des deux étages de la fusée Starship a tout de même fait oublier l'échec du premier vol test de l’engin, dont plusieurs moteurs n’avaient pas fonctionné. L’essai s’était terminé en une gigantesque explosion au-dessus du Golfe du Mexique, déclenchée volontairement par SpaceX avant que les deux étages ne puissent se séparer, le 20 avril dernier.

«Ce fut un succès partiel fantastique», a déclaré Laura Seward Forcyzk, analyste du secteur spatial, à l’AFP. Selon ses propos, le deuxième lancement de la mégafusée Starship aurait largement «dépassé» ses attentes.

Le patron de la Nasa, Bill Nelson, a également suivi le départ du vaisseau. En effet, l’évènement était scruté de très près par l’agence fédérale responsable de la majeure partie du programme spatial civil des États-Unis, notamment pour appréhender ses prochaines missions de retour sur la Lune.

Sur son compte X (ancien Twitter), l’administrateur de la Nasa a adressé ses félicitations à l’entreprise d’Elon Musk pour les «progrès» effectués lors de ce lancement, en affirmant que ce deuxième vol était une «opportunité pour apprendre, puis voler à nouveau». «Ensemble, la Nasa et SpaceX feront revenir l’humanité vers la Lune, vers Mars, et au-delà», a-t-il promis sur le réseau social.

