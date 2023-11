Un mystérieux rayonnement cosmique à «ultra-haute énergie» a touché les Etats-Unis, selon les scientifiques

Une particule d’ultra-haute énergie baptisée «Amaterasu» a été détectée aux Etats-Unis par le réseau Telescope Array. Son origine mystérieuse a donné lieu à trois théories distinctes fournies par la communauté scientifique pour tenter d’expliquer sa formation.

Une énigme qui secoue la communauté scientifique. Repérée aux Etats-Unis le 27 mai 2021 grâce au réseau Telescope Array, une particule extrêmement chargée en énergie a secoué les scientifiques qui l’ont étudiée. Ces derniers n’ont pas réussi à identifier avec exactitude l’origine de ce rayonnement.

D’après les chercheurs de l'Université d'Osaka (Japon), l’énergie produite par la particule est de 244.1018 électronvolts (eV), soit 40 joules. La revue Science, à l’origine du dossier publié sur le sujet ce vendredi, a comparé cette puissance à près de la moitié de l’énergie cinétique d’une balle de tennis à 200 km/h.

— Global Observer X (@GlobalObserverX) November 24, 2023