Ensemencement des nuages : quelle est cette technique controversée que veut tester l’Inde pour lutter contre la pollution ?

Face à une pollution de l’air toujours plus importante dans le pays, le gouvernement indien a demandé la semaine passée à l'Institut de technologie de Kanpur (Inde) de mettre en place l’ensemencement des nuages dans la capitale New Delhi. Cette technique visant à créer artificiellement de la pluie est critiquée par la communauté scientifique.

Une idée qui a déjà fait son chemin en Chine depuis quelques années. Considéré comme l’une des capitales les plus polluées au monde, New Delhi (Inde) devrait prochainement bénéficier d’une nouvelle technique scientifique pour créer artificiellement de la pluie, à savoir l’ensemencement des nuages.

Le gouvernement indien a demandé la semaine dernière à l'Institut de technologie de Kanpur de se préparer à ensemencer des nuages par avion ou via des avions dans les prochaines semaines. L’objectif est simple : chasser le brouillard toxique qui entoure la capitale indienne grâce à davantage de précipitations dans la ville.

[ INDE ]





Les autorités indiennes ont demandé à l'Institut de technologie de Kanpur de travailler sur l’ensemencement des nuages pour combattre la pollution. L’objectif serait de pulvériser du sel dans les nuages pour déclencher de la pluie pic.twitter.com/G1GrehrHHs — Karim Hilaire officiel (@Karim_hilaire25) November 30, 2023

«L’ensemencement des nuages consiste à modifier la structure d’un nuage de façon à accroître les possibilités de précipitation. Il s’agit plus précisément de relâcher de minuscules particules semblables à des cristaux de glace dans les nuages. Habituellement, ce sont des particules d’iodure d’argent qui sont utilisées à cette fin», a expliqué l’organisme caritatif canadien Parlons sciences.

«Ces particules servent alors de noyaux de condensation additionnels. Les molécules de vapeur d’eau surfondue libres se condensent autour d’elles. Puis, ce sont les gouttelettes de vapeur d’eau condensée qui s’agglomèrent, et ce processus se poursuit jusqu’à ce qu’elles forment des gouttes suffisamment grosses pour tomber sous forme de pluie», a conclu ce dernier.

«Même une pluie très modeste est efficace pour réduire la pollution», a assuré Sachchida Nand Tripathi, le professeur d'ingénierie énergétique durable à l'origine du projet. Il a ajouté que cette technique «n'a montré aucun effet négatif partout où elle a été essayée».

D’après les médias indiens, le coût d’une mise en place d’un tel dispositif pour une surface de 100 kilomètres carrés serait de l’ordre de 10 millions de roupies, soit 110.000 euros.

L'ensemencement des nuages dénoncée par certains scientifiques

Cette technique est loin de faire l’unanimité au sein de la communauté scientifique. Ces détracteurs mettent en avant un problème dissimulé mais qui n’est pas éradiqué, juste repoussé temporairement.

L’experte environnementale Bhavreen Kandhari a évoqué pour l’AFP une «approche inefficace» face à la pollution. «On risque de dépenser inutilement des fonds publics et de perdre un temps précieux», a affirmé cette dernière.

Un constat partagé par Sunil Dahiya, une analyste du Centre pour la recherche sur l'énergie et la pureté de l'air (CREA), qui a estimé que la pluie artificielle n'est pas une «solution définitive» à la pollution.

«Le répit est éphémère, car dès que les pluies s'arrêtent, des masses d'air polluées arrivent, ramenant rapidement la qualité de l'air à des niveaux dangereux». Les émissions doivent être réduites à la source «pour des améliorations durables et significatives de la qualité de l'air», a conclu l’experte.

La pollution de New Delhi fait perdre en moyenne 12 ans de vie à ses habitants

Réputé pour son fort taux de pollution, New Delhi a des taux de PM2,5 (des microparticules qui pénètrent le système sanguin par les poumons) régulièrement plus de 30 fois supérieurs aux plafonds de l’OMS. Or, le fait de respirer un air toxique de ce type entraine une prédisposition aux accidents vasculaires cérébraux, aux maladies cardiaques, au cancer du poumon et aux maladies respiratoires.

Un habitant de New Delhi perd ainsi en moyenne 12 ans d'espérance de vie à cause de la pollution de l'air, d’après une étude publiée en août dernier par l'Institut de politique énergétique de l'Université de Chicago.

Face à ce fléau, les autorités locales ont dû temporairement fermer des écoles de la capitale, interdire les chantiers de construction et bannir les véhicules diesel lors de récents pics de pollution.

Il y a deux ans, New Delhi avait tenté l’expérience d’installer une «tour de smog», un ventilateur géant censé aspirer et nettoyer l'air. Cette structure, d’une valeur estimée à 1,8 millions d’euros, a été finalement abandonnée car elle agissait dans un rayon restreint de 50 mètres.