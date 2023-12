Espace : les images impressionnantes du télescope Webb à l'intérieur d'une supernova

L'agence spatiale américaine a révélé en photo l'intérieur des restes de la supernova Cassiopée A, ce lundi 10 décembre. Des clichés inédits et impressionnants.

La galaxie ne cesse d’impressionner de jour en jour. La Nasa a dévoilé, ce lundi 10 décembre, les premières images de l’intérieur de Cassiopée A, le rémanent de supernova d’une étoile qui a explosé il y a plusieurs milliers d’années.

Capturées par le télescope James Webb, les images impressionnantes ont permis de révéler des détails les plus précis de l’intérieur de la supernova selon les astronomes. Ces clichés permettraient également aux chercheurs de mieux comprendre les processus à l’origine de ces explosions spatiales, comme l'a rappelé CNN.

©NASA, ESA, CSA, STScI, Danny Milisavljevic (Purdue University), Ilse De Looze (UGent), Tea Temim (Princeton University)



Selon Dan Milisavljevic, astronome et professeur adjointe de physique et d’astronomie de l’université de Purdue (États-Unis), il s’agit d’une première.

«Nous n’avons jamais eu ce type de vue sur une étoile explosée par le passé», a-t-il déclaré dans un communiqué. «Les supernovae sont les principaux moteurs de l'évolution cosmologique : les énergies, les abondances chimiques… Tant de choses dépendent de notre compréhension des supernovae», a-t-il poursuivi.

Nobody puts baby in a corner.





Well…except “Baby Cas A.” So-called because it looks like a mini-Cas A, Baby Cas A is the blob in the bottom right corner. Light from the supernova has reached and is warming the distant dust within it, creating its intriguing dust pattern. pic.twitter.com/vVbZKpSLKJ

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) December 11, 2023