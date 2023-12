Science : une découverte improbable dans l'Himalaya pourrait aider à réduire les effets du changement climatique

Selon une étude publiée le 4 décembre dernier, la fonte des glaciers de l'Himalaya, combinée à des phénomènes liés aux écarts de températures, permettrait de faire baisser la température au sol dans la région.

Une réaction naturelle qui pourrait réduire les effets globaux du changement climatique. D’après une étude publiée dans le journal scientifique «Nature Geoscience» le 4 décembre dernier, la fonte des glaciers de l’Himalaya engendrerait une baisse des températures au sol.

Comme l’explique l’article scientifique, repartagé par CNN, ce phénomène surprenant est dû aux vents et différents courants liés à l’altitude : la hausse globale des températures crée une différence de température entre l’air entourant les glaciers de l’Himalaya et l’air froid directement en contact avec la glace de la chaîne de montagne, indique Francesca Pellicciotti, professeure de glaciologie à l'Institut des sciences et technologies d'Autriche et auteure principale de l'étude.

l'Himalaya touché par une fonte accélérée

Cette dernière a également ajouté que «cela mène à une hausse des échanges thermiques turbulents à la surface du glacier et un refroidissement plus important de la masse d'air en surface». En prenant de la densité, l’air froid descend dans les vallées, ce qui permet de rafraîchir les températures dans les zones basses du glacier, mais également dans tous les écosystèmes environnants.

Bien qu’il s’agisse d’une découverte impressionnante, les chercheurs n’ont aucune certitude que cela soit suffisant afin de contrer les effets globaux du réchauffement climatique.

Un réchauffement qui impacte fortement la région puisqu’une étude menée en juin par le Centre international pour le développement intégré des montagnes indiquait que les glaciers de l’Himalaya fondaient 65% plus rapidement dans les années 2010 que lors de la décennie précédente.