Mission lunaire, Ariane 6, éclipse solaire... Voici les 5 grands rendez-vous de l'année spatiale en 2024

C’est une année 2024 bien chargée qui s’annonce pour les amateurs d’espace. L'agenda des douze prochains mois est plein, entre missions spatiales, éclipses solaires et alunissages. Petit tour d’horizon des grands moments spatiaux de l’année 2024 à venir.

Deux ans après le lancement couronné de succès de la mission Artemis 1, qui avait permis d’envoyer un vaisseau en orbite lunaire avant de revenir sur Terre, la Nasa va poursuivre son programme avec une seconde mission, Artemis II. Cette fois-ci, l’objectif sera majeur, puisque la mission devra emmener une équipage de 4 astronautes : le commandant Gregory Reid Wiseman, le pilote Victor Glover, ainsi que les spécialistes Christina Koch et Jeremy Hansen.

