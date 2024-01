Retour sur la Lune : les astronautes n'y reviendront pas avant 2026, selon la Nasa

La Nasa a annoncé ce mardi 9 janvier dans un communiqué, que les astronautes de la mission Artémis III mettront les pieds sur la Lune en 2026. Une première depuis 1972.

La mission a été reculée, mais aura bien lieu. Les astronautes de la mission Artémis III pourront fouler la surface de la Lune en 2026, comme l’a indiqué ce mardi la Nasa dans un communiqué. L’équipage se lancera d’abord en 2025 dans la mission Artémis II, afin de faire le tour de la Lune, mais sans y atterrir.

«Nous retournons sur la Lune d’une manière inédite et la sécurité de nos astronautes est la priorité absolue de la Nasa, alors que nous nous préparons aux futures missions Artémis», a expliqué l’administrateur de l’agence spatiale, Bill Nelson, pour justifier ce retard.

Artémis II devait en effet voir le jour au cours de l’année 2024 pour permettre à la mission Artémis III d’être effectuée en 2025.

Alors que les États-Unis et la Chine se sont lancés dans une compétition pour savoir lequel des deux pays sera le premier à retourner sur la Lune, ce retard de la Nasa a quelque peu inquiété. Bill Nelson s’est cependant exprimé à ce sujet : «je ne crois vraiment pas que la Chine atterrira sur la Lune avant nous».

C’est dans le cadre de cette course que la Nasa a mis en place le programme Artémis, qui a pour but d’établir une présence durable sur la Lune, afin de préparer le voyage d’un premier équipage vers Mars. Une première mission, en 2022, avait permis au vaisseau Orion de voler autour de la Lune, sans équipage.

La mission Artémis II durera dix jours, au cours desquels quatre astronautes s’envoleront pour un nouveau voyage autour de la Lune : Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch et Jeremy Hansen.

Du côté de la mission Artémis III, tout doit être parfait pour honorer cette première mission sur la surface lunaire depuis la fin d’Apollo, il y a plus de cinquante ans. Pour l’heure, deux éléments ne sont pas encore prêts et doivent être soumis à quelques travaux.

