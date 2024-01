Nasa X-59 : quel est cet avion capable de franchir «silencieusement» le mur du son et qui sera dévoilé ce vendredi ?

La Nasa s'est lancé le pari de créer un avion supersonique, appelé X-59, ayant la particularité de n'émettre qu'un très léger bruit au moment d'atteindre le mur du son. Il sera dévoilé ce vendredi 12 janvier, depuis son lieu d’assemblage en Californie.

«C’est la grande révélation», a déclaré Catherine Bahm, responsable du projet Low Boom Flight Demonstrator de la Nasa. Ce vendredi, une cérémonie est organisée pour dévoiler aux yeux du grand public le X-59, un avion supersonique qui a la particularité de dépasser le mur du son en émettant un bruit plus doux qu’auparavant.

Développé à l’issue d’une collaboration entre la Nasa et la société de défense et de sécurité Lockheed Martin, il sera présenté depuis l’installation Skunk Works en Californie, qui appartient à l’entreprise américaine. D’ici les prochains mois, des vols d’essai, limités à certaines zones précises, devraient être organisés afin de déterminer si l’objectif de la Nasa a été atteint.

Si les vols supersoniques commerciaux ont été interdits par l’Administration Fédérale de l’aviation des États-Unis en 1973, en raison du «boom» à plus de 100 décibels, qui survient une fois que le mur du son a été brisé, il se pourrait que cela change en fonction de la réussite de ce projet.

Comme l’explique un rapport de la Nasa, les cérémonies, comme celle organisée ce vendredi, sont particulièrement importantes. Dans le cas du X-59, elle permettra de donner un aperçu d’une nouvelle ère potentielle de vols commerciaux à grande vitesse.

