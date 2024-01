«Le travail scientifique ne fait que commencer» : un gant d’armure complet datant du XIVe siècle découvert en Suisse

Des chercheurs de l’Archéologie cantonale de Zurich, en Suisse, ont découvert un gant d’armure datant du XIVe siècle.

Une grande première pour nos voisins helvètes. Dans un communiqué publié ce mardi 16 janvier, l’Archéologie cantonale zurichoise a annoncé avoir découvert un gant d’armure du XIVe siècle, dans la commune de Kybourg.

Bei einer Grabung in Kyburg sind Mitarbeitende der Kantonsarchäologie auf einen sensationellen Fund gestossen: einen vollständig erhaltenen Panzerhandschuh einer Rüstung aus dem 14. Jahrhundert. #BDZHhttps://t.co/GrpbNRhUkd pic.twitter.com/pTM51lseOi — Kanton Zürich (@KantonZuerich) January 16, 2024

Selon les spécialistes, c’est la première fois qu’un gant en si bon état et de cette époque est découvert sur le territoire suisse.

Les chercheurs ont effectué cette découverte au cours de l’hiver 2021-2022, en tombant sur une cave de tissage médiéval, où plus d’une cinquantaine d’objets ont été découverts, dont ce fameux gant d’armure.

Un gant exposé au public en septembre

D’après Lorena Burkhardt, cheffe de projet, le gant «est complet et les doigts individuels semblent neufs». Cette dernière a également assuré que «le travail scientifique ne fait que commencer».

«Les différentes plaques de fer sont placées les unes sur les autres comme des écailles et reliées par des rivets latéraux. Les différents composants du gant étaient fixés à l'intérieur à l'aide de rivets supplémentaires sur un matériau de support en cuir ou en textile, qui était à son tour cousu sur un gant en textile», précise dans son communiqué l’Archéologie cantonale zurichoise.

«Les gants connus auparavant dans les musées et les collections remontent pour la plupart au plus tôt au XVe siècle. Les exemplaires plus anciens du XIVe siècle sont cependant extrêmement rares», ajoute le communiqué, qui indique que le gant sera exposé au grand public dès le 7 septembre prochain, lors des Journées européennes du patrimoine.