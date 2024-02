Dream Chaser : quel est cet avion spatial envoyé sur orbite par la Nasa ?

La Nasa devrait présenter ce jeudi 1er février le «Dream Chaser», un avion aérospatial qui doit mener plusieurs missions de ravitaillement pour la Station spatiale internationale.

Près de 20 ans après le début du projet, l’avion spatial Dream Chaser se rapproche de son grand jour. L’engin aérospatial développé par la société Sierra Nevada sera présenté ce jeudi 1er février, à quelques mois de son départ pour la Station spatiale internationale.

The stage is set for the reveal of Dream Chaser in full launch configuration atop the world's largest vibration table at NASA's Armstrong Test Facility in Ohio. More to come.#NASA @NASAglenn @Space_Station pic.twitter.com/QN2P13dox5

— Sierra Space (@SierraSpaceCo) January 31, 2024