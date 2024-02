«Absolument incroyable» : cet œuf romain vieux de plus de 1.700 ans retrouvé lors de fouilles archéologiques

Des fouilles archéologiques menées à Berryfields (Angleterre) entre 2007 et 2016 ont abouti à la découverte d’un œuf vieux de 1.700 ans, possédant encore son précieux contenu, selon un communiqué relayé par le comté de Buckinghamshire ce samedi 10 février.

